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Сегодня, 08:25

Вячеслав Козлов: «Мы тренируем белорусов и казахов, это не уровень нашей сборной»

Сергей Разин
корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов поделился мнением об отстранении сборных России от международных турниров.

«Я переживаю за молодых ребят, которые не участвуют в международных соревнованиях. Это поколение не пройдет той школы, которая должна быть на молодежном, юниорском чемпионате мира в игре со своими сверстниками из других стран. Только когда ты играешь против сильных, ты развиваешься. При всем уважении к белорусам и казахам — это не тот уровень. Мы их тренируем, и не думаю, что нашей сборной это много чего дает. Только играя с сильнейшими, ты будешь становиться лучше. Будем надеяться, что ситуация изменится в скором будущем и нас допустят до турниров. Мы стали заложниками такой ситуации», — приводит слова Козлова «РБ Спорт».

Российские сборные не принимают участия в международных соревнованиях с 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Вячеслав Козлов
Сборная России по хоккею

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