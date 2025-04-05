Войнов — о продлении контракта с «Торпедо»: «Нет никаких планов, не могу пока сказать»

Защитник «Торпедо» Вячеслав Войнов пока не имеет планов по продлению контракта с нижегородским клубом.

— Как вам Нижний Новгород после Челябинска, Лос-Анджелеса, Питера и Москвы?

— Не очень хорошо было бы сравнивать города друг с другом. Нижний — отличный город с отличным центром, отличной историей и отличными болельщиками, которые постоянно были с нами. Спасибо им за это.

— У вас истекает контракт с «Торпедо». Какие планы на дальнейшую карьеру?

— Нет никаких планов, не могу пока сказать.

В этом сезоне 35-летний россиянин сыграл в 53 матчах и набрал 23 (7+16) очка.