Вячеслав Войнов стал игроком «Торпедо»

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«Торпедо» объявило о подписании контракта с бывшим защитником «Ак Барса» Вячеславом Войновым.
Срок соглашение с 34-летним хоккеистом не раскрывается. 29 июля об уходе Войнова объявил «Ак Барс».
Хоккеист выступал за казанский клуб с 2022 года. В прошедшем сезоне Войнов набрал 14 (1+13) очков в 40 матчах регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф он не сделал ни одного результативного действия в пяти играх.
28 июля «СЭ» сообщал, что вместе с Войновым в «Торпедо» перейдет нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников.