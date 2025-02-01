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Сегодня, 01:47

Вязовой: «Сравнивать меня с Василевским неуместно, Андрей такой один»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой рассказал о сравнении с голкипером «Тампы» и воспитанником уфимского клуба Андреем Василевским.

«Василевский такой один. Сравнивать меня с Андреем неуместно. Мне нравится, как он играет. Один из лучших вратарей. Я помню, как он играл за «Салават», в плей-офф против «Магнитки» сумасшедшие спасения делал. Мы не знакомы. Но помню, как он приезжал с Кубком Стэнли и «Конн Смайт Трофи» в Уфу, я тогда играл в «Толпаре». Должна была остаться общая фотография», — приводит слова Вязового «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 19 матчей в КХЛ, четыре раза сыграв на ноль при 93,3 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 1.87. В 2021 году Вязовой был задрафтован «Сиэтлом».

Источник: ВсеПроСпорт
Андрей Василевский (хоккей)
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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