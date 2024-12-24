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Сегодня, 02:12

Вратарь «Салавата» Вязовой — о первом матче на ноль в КХЛ: «Амур» держал меня в тонусе»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Амура» (3:0).

«Конечно, всегда приятно играть «на ноль»! Ранее не получалось этого сделать, наверное, больше из-за концентрации, а где-то подвело удаление. Что сказал после матча Виктор Козлов? Также продолжать! Не думал о том, когда я сделаю первый шатаут в КХЛ. Рад, что так получилось! Практически сразу в этом матче по моим воротам был бросок. Когда игра идет с бросками, то входить в игру намного легче. Соперник держал меня в тонусе», — приводит слова Вязового официальный сайт КХЛ.

После 36 матчей «Салават» находится на втором месте Восточной конференции, набрав 50 очков. «Амур» — на последней, 12-й строчке с 20 баллами.

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