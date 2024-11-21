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Сегодня, 15:20

Выбери первого участника FONBET Матча Звезд КХЛ-2025!

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На сайте проекта FONBET OVERTIME стартовало голосование по выбору первого участника Матча Звезд КХЛ, который пройдет с 8 по 9 февраля в Новосибирске. В списке кандидатов — 56 игроков, которые были признаны героями FONBET OVERTIME в этом сезоне.

Самое внушительное представительство в списке у магнитогорского «Металлурга»: пять человек (Орехов, Джонсон, Михайлис, Козлов и Уилсон). По четыре игрока у «Адмирала» (Солянников, Родуолд, Основин, Завгородний), «Торпедо» (Атанасов, Артамонов, Мисников, Кагарлицкий) и «Ак Барса» (Сафонов, Яшкин, Барабанов и Семенов).

Кандидаты, представляющие остальные команды:

«Динамо» Москва — Гусев, Пакетт, Рашевский
«Локомотив» — Радулов, Шалунов, Каюмов

«Лада» — Попугаев, Кугрышев, Романов

«Нефтехимик» — Ди, Корбит, Лещенко

«Салават Юлаев» — Хмелевский, Ливо, Ремпал
«Спартак» — Голдобин, Порядин, Пашин

СКА — Кузнецов, Никишин, Зыков

«Трактор» — Шабанов, Светлаков, Карпухин

«Автомобилист» — Мэйсек, Кизимов

«Барыс» — Муратов, Панюков

«Северсталь» — Скоренов, Барберио
«Сочи» — Васильков, Хафизов
ЦСКА — Исхаков, Окулов

«Авангард» — Райан Спунер

«Амур» — Ян Дрозг (перешел в «Куньлунь», но номинирован от «Амура»)
«Витяз"ь — Дерек Барак
«Динамо» Минск — Сэм Энас
«Куньлунь» — Рурк Шартье

Для выбора участника Матча Звезд КХЛ необходимо перейти на сайт проекта и выбрать одного кандидата. Голосование завершится 21 ноября.

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