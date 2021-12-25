Якимов: «Мне не нравится, что я часто меняю команды»

Нападающий московского «Динамо» Богдан Якимов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (6:3).

— Начало было чуть-чуть скомканным для нас. Большое спасибо Боче — он оставил нас в игре. Хорошо, что удалось забить свои моменты. Потом, в принципе, игра выровнялась и нам удалось выиграть.

— Третий матч с голами. Что придало тебе уверенности? Может, Алексей Кудашов Олимпиаду пообещал...

— Нет, просто обычную рутину свою выполняю. Вне льда тренируюсь, на льду побольше бросаю, отрабатываю, делаю все для команды. То, что это складывается все в голы — дай бог так и продолжится.

— Насколько по ощущениям ты влился в коллектив?

— Спасибо всем ребятам, тренерскому штабу и персоналу за то, что адаптация быстро прошла. Давно уже чувствую себя хорошо в команде, что я ее часть на сто процентов.

— За последние несколько лет ты сменил много клубов. Считаешь ли ты это проблемой для развития своей карьеры и что нужно сделать, чтобы закрепиться на одном месте хотя бы на несколько лет?

— Да, мне не очень нравится, что часто меняю клубы. Надеюсь, смогу сделать все, чтобы надолго остаться в «Динамо» — нужно играть на команду, выполнять свои функции, для которых меня сюда брали.

— Алексей Кудашов сказал, что попросил тебя возвращаться на свой другой уровень — к другой игре...

— Он хочет, чтобы я достал все свои лучшие качества и показывал весь арсенал, не останавливался на одном уровне и добавлял, — сказал Якимов.