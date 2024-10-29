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Сегодня, 20:01

Яков Рылов провел свой 1000-й матч в высших дивизионах России

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Защитник «Амура» Яков Рылов стал 21-м хоккеистом, который провел 1000 и более матчей в высшем дивизионе российского хоккея.

Юбилейным для игрока стал матч регулярного чемпионата FONBET КХЛ против московского «Динамо». После второго периода счет 1:0 в пользу бело-голубых.

Рекордсменами по данному показателю являются Данис Зарипов (1324 игр), Виталий Атюшов (1203) и Александр Попов (1180).

Рылов выступает за хабаровский клуб с 2022 года, он также известен по игре за московское «Динамо», ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», московский «Спартак» и «Автомобилист». В текущем сезоне на счету 39-летнего хоккеиста 6 матчей в КХЛ и 1 результативная передача.

Источник: КХЛ
Яков Рылов
КХЛ
ХК Амур

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