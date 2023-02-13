Яковенко рассказал, что ему несколько раз звонили из «Трактора»

Российский защитник Александр Яковенко, выступающий за швейцарский «Биль», рассказал, что в его услугах по-прежнему заинтересован «Трактор».

«Из «Трактора» звонили по ходу этого сезона и в конце прошлого. Узнавали какие планы у меня. Но я сразу сказал, что еще два года здесь, в Швейцарии. У меня действующий контракт с «Билем», — приводит слова Яковенко Sport24.

Яковенко находился в системе «Трактора», где играл с 2014 по 2014 год за команду до 17 лет. Россию 24-летний защитник покинул в 2017 году.