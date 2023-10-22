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Сегодня, 22:42

Яковлев остался доволен игрой «Металлурга», несмотря на поражение от «Авангарда»

Алина Савинова
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Капитан «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, на чем команда делала акцент в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:4 ОТ).

«Меньше удаляться, у соперника хорошие мастера, могут исполнить. Нужно было получше сыграть концовку второго периода, когда гол пропустили и удаление заработали», — цитирует Яковлева Metaratings.ru.

Также хоккеист ответил на вопрос, насколько он довольны качеством игры «Металлурга».

«Не могу сказать, что мы плохо играли. Хорошо играли, уступили где-то в мелочах. Создали много моментов, не опустили руки, когда проигрывали, могли забить», — добавил Яковлев.

«Металлург» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 23 играх. 25 октября магнитогорская команда сыграет против «Трактора».

Источник: https://metaratings.ru/news/yakovlev-polozhitelno-ocenil-igru-metallurga-nesmotrya-na-porazhenie-ot-avangarda-297734/
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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