Яковлев — о матче с «Салаватом»: «Удаление Мерфи — это, как мне кажется, не пять минут»

Форвард «Сибири» Алексей Яковлев подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:0).

«Частично исправились за выезд, но это только один матч. Действуем от игры к игре, идем дальше. Причинами разгрома на выезде стало то, что хватали удаления, а потом рассыпались. Поменяли детали в обороне и меньшинстве. Слишком пассивно играли в меньшинстве на выезде. Но все еще нужно убрать глупые удаления. У соперников большие мастера, которые наказывают. Может, не каждый раз, но на это нельзя надеяться.

Удаление Мерфи — это, как мне кажется, не пять минут. Но главный тренер ему сказал, что такие действия в плей-офф недопустимы. К счастью, выстояли в этой пятиминутке. Ресурсы так играть всю серию есть. Да, энергозатратно, если надо, значит, надо. Нельзя радоваться, мы все еще горим в серии», — приводит слова Яковлева официальный сайт КХЛ.

«Сибирь» одержала первую победу в этом розыгрыше плей-офф, сократив отставание в серии — 1-2. Следующий матч пройдет в Новосибирске 2 апреля.