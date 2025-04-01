Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

1 апреля, 03:25

Яковлев — о матче с «Салаватом»: «Удаление Мерфи — это, как мне кажется, не пять минут»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Сибири» Алексей Яковлев подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:0).

«Частично исправились за выезд, но это только один матч. Действуем от игры к игре, идем дальше. Причинами разгрома на выезде стало то, что хватали удаления, а потом рассыпались. Поменяли детали в обороне и меньшинстве. Слишком пассивно играли в меньшинстве на выезде. Но все еще нужно убрать глупые удаления. У соперников большие мастера, которые наказывают. Может, не каждый раз, но на это нельзя надеяться.

Удаление Мерфи — это, как мне кажется, не пять минут. Но главный тренер ему сказал, что такие действия в плей-офф недопустимы. К счастью, выстояли в этой пятиминутке. Ресурсы так играть всю серию есть. Да, энергозатратно, если надо, значит, надо. Нельзя радоваться, мы все еще горим в серии», — приводит слова Яковлева официальный сайт КХЛ.

«Сибирь» одержала первую победу в этом розыгрыше плей-офф, сократив отставание в серии — 1-2. Следующий матч пройдет в Новосибирске 2 апреля.

1
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Читайте также
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя