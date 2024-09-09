Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 04:34

Яковлев — о поражении от «Нефтехимика»: «Много эмоций и сил отдали в игре против СКА»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (0:2).

«Мы заработали всего одно удаление — это показатель того, что мало лезли на ворота и на пятак. Поэтому такой не очень приятный результат. Когда играешь дома, то всегда выходишь на матч с двойной-тройной мотивацией. Мы, если честно, не доставили Загидулину больших трудностей. Много эмоций и сил отдали в прошлой игре против СКА. Эмоций не хватило», — приводит слова Яковлева официальный сайт КХЛ.

«Металлург» (2 очка) после трех игр располагается на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 4 баллами идет на третьей позиции.

В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом. Игра пройдет 12 сентября в Нижнекамске.

Источник: Сайт КХЛ
Егор Яковлев (ХК Металлург)
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Стала известна причина смерти Александра Маслякова
Ушел из жизни легенда КВН Александр Масляков
Умер Александр Масляков
Соболев дебютировал под оскорбления, Тимощука и Аршавина заставили бегать. Что случилось в матче «Кайрат» - «Зенит»
Украинские СМИ сообщили имена погибших при ударе по Полтаве офицеров ВСУ
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Сегодня
Вчера
Неделя