Яковлев — о поражении от «Нефтехимика»: «Много эмоций и сил отдали в игре против СКА»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (0:2).

«Мы заработали всего одно удаление — это показатель того, что мало лезли на ворота и на пятак. Поэтому такой не очень приятный результат. Когда играешь дома, то всегда выходишь на матч с двойной-тройной мотивацией. Мы, если честно, не доставили Загидулину больших трудностей. Много эмоций и сил отдали в прошлой игре против СКА. Эмоций не хватило», — приводит слова Яковлева официальный сайт КХЛ.

«Металлург» (2 очка) после трех игр располагается на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 4 баллами идет на третьей позиции.

В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом. Игра пройдет 12 сентября в Нижнекамске.