Яковлев — о поражении от «Автомобилиста»: «По делу проиграли»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:4) в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Счет в серии равный — 2-2.

«По делу проиграли. Вышли недостаточно готовыми. Не готовы были биться. Не готовы были сражаться. С таким настроем нельзя выходить в плей-офф. Сейчас будем разбираться в причинах произошедшего. Нужно по-другому готовиться к таким матчам. Настрой? Наверное, мы думали, что они выйдут и сами нам игру отдадут. Но это плей-офф — здесь никто никому просто так ничего не отдаст», — цитирует Metaratings.ru Яковлева.

Пятый матч серии пройдет 10 марта в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.