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Сегодня, 15:58

Яковлев рассказал о самом сложном периоде для «Металлурга» в КХЛ в сезоне-2023/24

Алина Савинова
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о самом сложном периоде для команды в завершившемся сезоне КХЛ.

«Самый сложный период в сезоне случился, когда мы пять игр подряд проиграли. Для нас это был непростой момент, из которого мы с достоинством вышли. Удалось переломить неприятную ситуацию, после чего начали еще больше выигрывать. За счет чего переломили? Много с тренером разговаривали, между собой тоже. Обсуждения дают плоды, нужно всегда общаться и искать выход из сложных ситуаций», — цитирует Яковлева Legalbet.

В конце октября 2023 года магнитогорская команда проиграла «Трактору» в 3 встречах (1:2, 2:4, 1:5), «Авангарду» (3:4 ОТ) и «Ладе» (3:4). После этого «лисы» одержали 11 побед подряд.

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина-2024. Магнитогорская команда выиграла финальную серию у «Локомотива» со счетом 4-0.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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