Яковлев рассказал о своем отношении к статистике

Капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев высказался о своей личной статистике, заявив, что важнее все-таки командные результаты.

«Личная статистика, конечно, важна. Но хорошо, что команда так играет. Поэтому и статистика в порядке. Одно к другому. С забитыми шайбами разве что пока не так хорошо, как хотелось бы, но главное — есть моменты, а голы придут», — приводит слова Яковлева «Газета.Ru».

Магнитогорский «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 55 очков после 41-й встречи.