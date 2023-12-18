Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:50

Яковлев рассказал о своем отношении к статистике

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев высказался о своей личной статистике, заявив, что важнее все-таки командные результаты.

«Личная статистика, конечно, важна. Но хорошо, что команда так играет. Поэтому и статистика в порядке. Одно к другому. С забитыми шайбами разве что пока не так хорошо, как хотелось бы, но главное — есть моменты, а голы придут», — приводит слова Яковлева «Газета.Ru».

Магнитогорский «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 55 очков после 41-й встречи.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/17/21946969.shtml?updated
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Украинская теннисистка отказалась играть с Миррой Андреевой на выставочном турнире во Франции
Костомаров впервые принял участие в шоу на коньках после ампутации
В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублей
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Советник Зеленского Устенко сообщил о плане Б при прекращении помощи Запада
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Елесин: «С Ротенбергом уже работал, требования знакомы»