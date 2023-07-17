Яковлев заявил, что с детства мечтал играть за «Металлург»

Знаменитый российский защитник Егор Яковлев, обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион и чемпион мира, рассказал, почему вернулся из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Россию и подписал контракт с магнитогорским «Металлургом».

«После сезона в Америке я подписал контракт с «Магниткой», потому что все-таки мечтой детства было сыграть за «Металлург». Это немаловажный фактор был, поэтому я поехал домой. Действительно большая ответственность, когда тебя многие знают в городе. У тебя, как у местного воспитанника, должна быть двойная мотивация, потому что ты представляешь родной клуб», — приводит слова Яковлева «Газета.Ru».

Яковлев выступал за «Нью-Джерси» в сезоне-2018/19, после чего вернулся в КХЛ и стал игроком «Металлурга». В мае 2022-го хоккеист подписал новое соглашение с магнитогорской командой на 3 года.

31-летний защитник является олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2014).