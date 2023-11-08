Якупов назвал возраст, до которого планирует продолжать игровую карьеру

Форвард «Нефтехимика», первый номер драфта НХЛ 2012 года Наиль Якупов в эксклюзивном интервью «СЭ» предположил примерный срок своего выступления в качестве профессионального хоккеиста.

— Испытываете ли вы давление, касающееся успехов в личной статистике?

— Да ну, какое давление? Играем в хоккей, нас в команде много. Сколько можно уже испытывать давление?

— Не хочется, чтобы ваша карьера пошла по нисходящей. 30 лет — это не возраст.

— Возраст тут ни при чем. Хоккей меняется, возрастают скорости. Самое главное, мне не надоедает. Я люблю приходить раньше на стадион, готовиться к тренировкам, играм. Нет такого, что меня что-то раздражает. В 35-37 лет ты все равно еще молодой, но конкуренция, болячки, тебе все равно приходится соответствовать. Рано или поздно все когда-то заканчивается.