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Сегодня, 15:02

Якупов примет участие в FONBET Матче звезд КХЛ 2025

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов заменит травмированного Рида Буше в команде дивизиона Чернышева и примет участие в FONBET Матче звезд КХЛ 2025.

В сезоне -2024/25 Якупов выступал за «Куньлунь Ред Стар» и «Авангард», проведя в общей сложности 51 матч в регулярном чемпионате и набрав 31 (18+13) очко.

FONBET Матч звезд КХЛ начнется 8 февраля с конкурсов Мастер-шоу и двух полуфинальных матчей мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдут вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.

Источник: КХЛ
Наиль Якупов
Рид Буше
КХЛ
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