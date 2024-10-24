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Сегодня, 13:00

Якупов — о паузах между играми в «КХЛ: «Кайфанем, отдохнем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов оценил наличие пауз между играми в регулярном чемпионате КХЛ.

«Куньлунь» не проводил матчи с 11 по 16 октября.

«Офигенно, когда есть пауза на пять-семь дней, а чего нет? Кайфанем, отдохнем, кто-то домой поедет. Можно своими делами какими-то заняться, что не получалось и осталось. Возможность для себя, для семьи. Что поделать, если такой календарь. Были бы игры, мы бы играли», — цитирует Якупова Legalbet.

После 19 матчей «Куньлунь» с 13 очками занимает последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ.

Источник: Legalbet
Наиль Якупов
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар

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