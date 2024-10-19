Якупов рассказал, что переосмыслил свою жизнь по достижении 30 лет

19 октября, 23:57
Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Наиль Якупов рассказал, как изменилась его жизнь после 30 лет.
«Чем быстрее ты справляешься с невзгодами и другими нюансами, которые у тебя есть, тем легче становится. Раньше, в силу возраста, было труднее. Вчерашние моменты, сегодняшние нужно быстро пролистывать, делать выводы и двигаться вперед.
Начал много чего нового делать, что-то изменил. Начал книги читать, повзрослел. Стал благодарнее. Понял, что надо людям помогать, где бы это ни было и что бы это ни было. Чуть-чуть режимить начал», — цитирует Якупова Legalbet.
В текущем сезоне 31-летний Якупов набрал 8 (7+1) баллов за результативность в 17 матчах регулярного чемпионата FONBET КХЛ. «Куньлунь» с 13 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.
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|О
|1
|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|16
|9
|7
|19
|4
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|19
|5
|Металлург Мг
|19
|9
|10
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Адмирал
|16
|7
|9
|17
|8
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|17
|3
|14
|7
|И
|О
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|18
|18
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Мерфи Тревор
Сибирь
|16
|18
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|17
|17
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Шабанов Максим
Трактор
|17
|17
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Грицюк Арсений
СКА
|16
|17
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|
Летунов Максим
Торпедо НН
|17
|17
|И
|П
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|16
|14
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Деанджело Энтони
СКА
|9
|13
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
|
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Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|17
|12