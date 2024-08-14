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Сегодня, 16:30

Якупов рассказал, когда сможет сыграть за «Куньлунь»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Наиль Якупов в интервью «СЭ» рассказал, когда сможет выйти на игру.

— Когда Вы намерены выйти на лед, сыграть?

— Это Михаил Григорьевич [Кравец] скажет. Я не удивлюсь, если в среду уже выскочу. У меня было так. После длительной травмы вернулся: ушел с одним тренером, вернулся к Михаилу Григорьевичу. Только прилетел, на следующий день играл с «Торпедо», «Локомотивом», «Ак Барсом» и плей-офф, — сказал Якупов.

13 августа «Куньлунь» объявил о подписании однолетнего соглашения с 30-летний Якуповым.

Ранее в карьере хоккеист играл в «Эдмонтоне», «Сент-Луисе», «Колорадо», СКА, «Амуре» и «Авангарде».

Наиль Якупов. «Хочется меньше кутить и больше играть». Интервью новичка «Куньлуня» Якупова

Наиль Якупов
ХК Куньлунь Ред Стар
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