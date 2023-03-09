9 марта, 22:54
Нападающий «Нефтехимика» Рауль Якупов в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с голкипером «Ак Барса» Тимуром Биляловым в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (2:4).
— После гола в четвертом матче ты что-то кричал Билялову.
— Пусть пока останется секретом.
— Что-то провокационное?
— Все было в рамках приличия. Просто надо было, чтобы его затрясло. Судя по тому, что он тогда пропустил после этого еще три шайбы, это удалось.
— Чего ждать от шестой игры?
— Возвращения в Казань.
Счет в серии 3-2 в пользу «Ак Барса». Следующий матч между командами пройдет 11 марта в Нижнекамске.