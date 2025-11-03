Якупов согласился на понижение зарплаты до 7,5 миллиона рублей для подписания «Авангардом» Костина

По информации «СЭ», нападающий «Авангарда» Наиль Якупов согласился на понижение зарплаты с 35 до 7,5 миллиона рублей в этом сезоне. Это было сделано для того, чтобы уместить под потолком новичка «ястребов» Клима Костина, который заработает 25 миллионов. При этом зарплата Якупова в сезоне-2026/27 останется прежней — 35 миллионов. Отметим, что общая платежная ведомость «Авангарда» на данный момент находится около максимально разрешенной КХЛ отметки — 900 миллионов рублей. Все зарплаты «Авангарда» — смотреть здесь. 32-летний Якупов в сезоне-2025/26 в 4 матчах набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+1». 17 сентября сообщалось, что форвард выбыл на длительный срок из-за травмы.

