3 ноября, 16:08

Якупов согласился на понижение зарплаты до 7,5 миллиона рублей для подписания «Авангардом» Костина

Михаил Зислис
Обозреватель
Наиль Якупов.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», нападающий «Авангарда» Наиль Якупов согласился на понижение зарплаты с 35 до 7,5 миллиона рублей в этом сезоне. Это было сделано для того, чтобы уместить под потолком новичка «ястребов» Клима Костина, который заработает 25 миллионов.

При этом зарплата Якупова в сезоне-2026/27 останется прежней — 35 миллионов. Отметим, что общая платежная ведомость «Авангарда» на данный момент находится около максимально разрешенной КХЛ отметки — 900 миллионов рублей.

Все зарплаты «Авангарда» — смотреть здесь.

32-летний Якупов в сезоне-2025/26 в 4 матчах набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+1». 17 сентября сообщалось, что форвард выбыл на длительный срок из-за травмы.

30

  • Андрей

    бедные люди

    10.11.2025

  • spartsmen

    Нет слов. Хотя нет, слова есть. И при нынешней модерации секса их можно даже и озвучить.

    03.11.2025

  • Apei

    цырк

    03.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Ага верим верим

    03.11.2025

  • Sergey Markelov

    прям с языка снял. хоккейный Остап и в Динамо Остап

    03.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Опять обосрался))) Совсем плохой. А говоришь, что не бухаешь)))

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Цурипопик .. мячик то какой никакой куды нябуть добросил хилыми с борматушного зачатия ручонками?

    03.11.2025

  • Футболист Сапогов

    спирток, там же черным по белому написано - понижение зарплаты в ЭТОМ сезоне пока Якупов будет лечиться. А в следюующем зарплата будет 35 млн.

    03.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Дело Романбо Рисыча живёт и побеждает.

    03.11.2025

  • пpохожий

    Кошмар! На грани выживания...

    03.11.2025

  • игорь осипов

    В стране очко а тут такие зарплаты у этих клоунов

    03.11.2025

  • Илья858

    Люди в каком-то своём дебильном мирке

    03.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    парашники.

    03.11.2025

  • Капитон Матроскин

    А Т80БВМ - такой сыкло, что только дизы умеет ставить, а сам хоть слово бы сказал? не)) сыкло) Как и Гроза пустых ворот))) А ведь все знают почему)))

    03.11.2025

  • Osokin L

    Надеюсь, что Авангард опять обделается

    03.11.2025

  • 74

    остальные 25 все равно в конвертье дадут .

    03.11.2025

  • Павел Леонидович

    царская щедрость от дармоеда

    03.11.2025

  • Ivan Sergeev

    Какие у нас все хоккеисты щедрые! Они прям как таксисты, у всех свой бизнес и минимум 100 лямов баксов на счету, а хоккей - это так, для души.

    03.11.2025

  • alexb2025personal

    А зачем ему через год платить 35. Пусть прродолжает получать 7.5

    03.11.2025

  • ёzhic8

    Вот жлоб! Мог бы и на 1,5 согласиться. Глядишь - и остальным тоже бы стыдно стало. А Авангард подписал бы ещё 15 человек, которые тоже потом бы заузились десятикратно

    03.11.2025

  • Sergey_Marcus

    "Якупов согласился на понижение зарплаты до 7,5 миллиона рублей" Это не в год! Это в день! )))

    03.11.2025

  • fktrc

    От кхл попахивает всё сильнее и сильнее

    03.11.2025

  • Александр Богданов

    В месяц?

    03.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Мда, надо же, как могло так случиться, что Наиль был первым номером драфта в НХЛ.... это была самая злая шутка сверху над всем хоккейным Миром. Со следующего сезона Наиль будет сам платить 35 миллионов клубу, чтоб оставаться в составе резерва.

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Якупов согласился на понижение зарп.платы с 35 до 7,5 миллионоа .. но получать будет 35 миллионов. Чудеса бухгалтерской эквилибристики - или очевидное/не вероятное!

    03.11.2025

  • Dymon Khlopov

    а вы всё Макдевид - вот настоящий герой

    03.11.2025

  • Алексей Булатов

    Никто не сомневается,что....у одного убыло 28 млн и он этого сам хотел!

    03.11.2025

  • Иван Иванов

    Всех держат за идиотов

    03.11.2025

  • Семён Фадеич

    Конечно, конечно. Кругом обман в этой КХЛ.

    03.11.2025

  • dmitrykhazin

    Клоунская Хоккейная Лига

    03.11.2025

    Наиль Якупов
    ХК Авангард
