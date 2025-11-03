Якупов согласился на понижение зарплаты до 7,5 миллиона рублей для подписания «Авангардом» Костина

3 ноября, 16:08
По информации «СЭ», нападающий «Авангарда» Наиль Якупов согласился на понижение зарплаты с 35 до 7,5 миллиона рублей в этом сезоне. Это было сделано для того, чтобы уместить под потолком новичка «ястребов» Клима Костина, который заработает 25 миллионов.
При этом зарплата Якупова в сезоне-2026/27 останется прежней — 35 миллионов. Отметим, что общая платежная ведомость «Авангарда» на данный момент находится около максимально разрешенной КХЛ отметки — 900 миллионов рублей.
Все зарплаты «Авангарда» — смотреть здесь.
32-летний Якупов в сезоне-2025/26 в 4 матчах набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+1». 17 сентября сообщалось, что форвард выбыл на длительный срок из-за травмы.
Андрей
бедные люди
10.11.2025
spartsmen
Нет слов. Хотя нет, слова есть. И при нынешней модерации секса их можно даже и озвучить.
03.11.2025
Apei
цырк
03.11.2025
Неприкрытый Писярев
Ага верим верим
03.11.2025
Sergey Markelov
прям с языка снял. хоккейный Остап и в Динамо Остап
03.11.2025
Футболист Сапогов
Опять обосрался))) Совсем плохой. А говоришь, что не бухаешь)))
03.11.2025
Saiga-спринтер
Цурипопик .. мячик то какой никакой куды нябуть добросил хилыми с борматушного зачатия ручонками?
03.11.2025
Футболист Сапогов
спирток, там же черным по белому написано - понижение зарплаты в ЭТОМ сезоне пока Якупов будет лечиться. А в следюующем зарплата будет 35 млн.
03.11.2025
Adiоs Amigos R
Дело Романбо Рисыча живёт и побеждает.
03.11.2025
пpохожий
Кошмар! На грани выживания...
03.11.2025
игорь осипов
В стране очко а тут такие зарплаты у этих клоунов
03.11.2025
Илья858
Люди в каком-то своём дебильном мирке
03.11.2025
Гмитрий Дуберниев
парашники.
03.11.2025
Капитон Матроскин
А Т80БВМ - такой сыкло, что только дизы умеет ставить, а сам хоть слово бы сказал? не)) сыкло) Как и Гроза пустых ворот))) А ведь все знают почему)))
03.11.2025
Osokin L
Надеюсь, что Авангард опять обделается
03.11.2025
74
остальные 25 все равно в конвертье дадут .
03.11.2025
Павел Леонидович
царская щедрость от дармоеда
03.11.2025
Ivan Sergeev
Какие у нас все хоккеисты щедрые! Они прям как таксисты, у всех свой бизнес и минимум 100 лямов баксов на счету, а хоккей - это так, для души.
03.11.2025
alexb2025personal
А зачем ему через год платить 35. Пусть прродолжает получать 7.5
03.11.2025
ёzhic8
Вот жлоб! Мог бы и на 1,5 согласиться. Глядишь - и остальным тоже бы стыдно стало. А Авангард подписал бы ещё 15 человек, которые тоже потом бы заузились десятикратно
03.11.2025
Sergey_Marcus
"Якупов согласился на понижение зарплаты до 7,5 миллиона рублей" Это не в год! Это в день! )))
03.11.2025
fktrc
От кхл попахивает всё сильнее и сильнее
03.11.2025
Александр Богданов
В месяц?
03.11.2025
Капитон Матроскин
Мда, надо же, как могло так случиться, что Наиль был первым номером драфта в НХЛ.... это была самая злая шутка сверху над всем хоккейным Миром. Со следующего сезона Наиль будет сам платить 35 миллионов клубу, чтоб оставаться в составе резерва.
03.11.2025
Saiga-спринтер
Якупов согласился на понижение зарп.платы с 35 до 7,5 миллионоа .. но получать будет 35 миллионов. Чудеса бухгалтерской эквилибристики - или очевидное/не вероятное!
03.11.2025
Dymon Khlopov
а вы всё Макдевид - вот настоящий герой
03.11.2025
Алексей Булатов
Никто не сомневается,что....у одного убыло 28 млн и он этого сам хотел!
03.11.2025
Иван Иванов
Всех держат за идиотов
03.11.2025
Семён Фадеич
Конечно, конечно. Кругом обман в этой КХЛ.
03.11.2025
dmitrykhazin
Клоунская Хоккейная Лига
03.11.2025