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Сегодня, 14:10

Якушев назвал причину спада в игре «Спартака»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев прокомментировал неудачную игру красно-белых в последних матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24.

«Спартак» потерпел 5 поражений подряд, клуб еще не одержал ни одной победы в 2024 году.

«Все команды, в том числе и самые именитые, имеют определенный спад, — приводит слова Якушева ТАСС. — И «Спартак» как раз сейчас переносит этот январский спад. Я думаю, ребята его преодолеют и команда подойдет к плей-офф в оптимальной форме. Так получилось, что и травмированных в команде много, как это ни печально. Тем более что у «Спартака» короткая скамейка. Это, конечно, все сказывается. У нас в тренерском штабе очень опытные ребята, которые играли в НХЛ. Они все эти недостатки знают и работают над этим».

«Спартак» (67 очков) после 51 матча занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Александр Якушев
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