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Сегодня, 21:37

Якушев назвал справедливой критику Жамнова игроков после победы над «Металлургом»

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Председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев назвал справедливой критику главного тренера красно-белых Алексея Жамнова в адрес игроков команды после победы над «Металлургом» (4:3).

«Алексей Юрьевич высказал все претензии, и думаю, они совершенно справедливые. Он в строгой форме дал понять, что нельзя так давать сопернику играть. Особенно это касается третьего периода, и это уже не первый случай — вспомним, как уступили Челябинску. Абсолютно верным было решение высказать все это игрокам», — приводит слова Якушева ТАСС.

В прошедшей встрече дубль у красно-белых оформил Павел Порядин. Еще по голу забили Даниил Орлов и Александр Беляев.

Шайбы «сталеваров» на счету Дмитрия Силантьева, Даниила Вовченко и Данилы Юрова.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов

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