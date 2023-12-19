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Сегодня, 20:25

Якушев — о возвращении Ковальчука в «Спартак»: «Он поможет не только команде, но и популяризации хоккея в стране»

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Ильи Ковальчука возобновить карьеру.

5 декабря «Спартак» объявил о заключении контракта с 40-летним россиянином до конца сезона-2023/24.

«С большой радостью воспринял эту новость, потому что Илья Ковальчук — это великий игрок. Он принесет огромную пользу не только на льду, но и в раздевалке. Илья — коммуникабельный человек, а хоккеисты его уважают. Думаю, что его игра за «Спартак» поможет не только команде, но и популяризации хоккея в стране», — сказал Якушев «СЭ».

40-летний Ковальчук является воспитанником «Спартака». С 2021 года хоккеист был без команды после ухода из «Авангарда».

Ранее форвард также играл за «Ак Барс», «Химик» и СКА, в НХЛ он выступал за «Атланту» (сейчас «Виннипег»), «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».

Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Александр Якушев
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