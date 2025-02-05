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Сегодня, 00:10

Калдис: «Зимы в Монреале холоднее, чем в Москве»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник череповецкой «Северстали» Янни Калдис сравнил российскую зиму с канадской.

«Конечно, больше всего наши страны объединяет зима. Она очень холодная. У меня греческие корни, поэтому я ненавижу зиму. Я вырос в Монреале и могу смело сказать, что зимы там холоднее, чем в Москве, например. Еще в России, как и в Канаде, любят хоккей, но сложно сказать, какой самый хоккейный город тут», — цитирует Legalbet Калдиса.

В этом сезоне 29-летний канадец сыграл в 46 матчах и набрал 17 (2+15) очков.

Источник: Legalbet
Хоккей
ХК Северсталь
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