Японский хоккеист объяснил, почему в детстве переехал играть в Россию

Японский форвард нижегородского «Торпедо» Ю Сато рассказал, как в детстве переехал в Россию.

— Слышал, что в детстве вы любили Александра Овечкина, поэтому пробовали попасть в школу «Динамо». Это правда так?

— Не совсем. Василий Алексеевич Первухин, который привез меня в Россию, играл в московском «Динамо». Это просто совпадение, что я попал в школу, где рос Овечкин. Я знал, что Александр играет в «Вашингтоне», но не знал, что он воспитанник «Динамо». Когда пришел на арену, понял, что он играл здесь в детстве. Это было сложное время, потому что я не знал русского языка. Но я доволен — в Японии мы тренировались только два раза в неделю, а в России — каждый день.

— Но базовые хоккейные навыки вам заложили в Японии?

— Да. До 11 лет я жил в Японии. Папа научил меня играть в хоккей. Но в России я развивался намного быстрее.

— Как ваш папа связался с хоккеем?

— Это долгая история. Папа смотрел матчи НХЛ и был фанатом Русской пятерки. Ему нравилось, как они играли, и он сам начал заниматься хоккеем. Потом работал в хоккейном магазине, а когда я родился, открыл собственный магазин. Создал свою команду и, когда мне было три года, начал брать меня с собой на каток. Мы тренировались вместе.