Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:30

Японский хоккеист объяснил, почему в детстве переехал играть в Россию

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Новости

Японский форвард нижегородского «Торпедо» Ю Сато рассказал, как в детстве переехал в Россию.

— Слышал, что в детстве вы любили Александра Овечкина, поэтому пробовали попасть в школу «Динамо». Это правда так?

— Не совсем. Василий Алексеевич Первухин, который привез меня в Россию, играл в московском «Динамо». Это просто совпадение, что я попал в школу, где рос Овечкин. Я знал, что Александр играет в «Вашингтоне», но не знал, что он воспитанник «Динамо». Когда пришел на арену, понял, что он играл здесь в детстве. Это было сложное время, потому что я не знал русского языка. Но я доволен — в Японии мы тренировались только два раза в неделю, а в России — каждый день.

— Но базовые хоккейные навыки вам заложили в Японии?

— Да. До 11 лет я жил в Японии. Папа научил меня играть в хоккей. Но в России я развивался намного быстрее.

— Как ваш папа связался с хоккеем?

— Это долгая история. Папа смотрел матчи НХЛ и был фанатом Русской пятерки. Ему нравилось, как они играли, и он сам начал заниматься хоккеем. Потом работал в хоккейном магазине, а когда я родился, открыл собственный магазин. Создал свою команду и, когда мне было три года, начал брать меня с собой на каток. Мы тренировались вместе.

Ю&nbsp;Сато. «Россия стала вторым домом». Интервью первого японца в КХЛ

ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
Читайте также
Овечкин обогнал великого Эспозито. Но в этой гонке он только 72-й
Анатолий Карпов упал и попал в реанимацию. Что случилось с чемпионом мира по шахматам?
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Локомотив» с минимальным счетом победил минское «Динамо»

Сато — о первом голе японца в КХЛ: «Первый гол в истории — звучит классно»