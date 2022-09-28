Яремчук: «Будем стараться сохранить нашу игру, забивать все больше и больше»

Нападающий «Витязя» Александр Яремчук прокомментировал победу над «Амуром» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Долгожданная победа. Несколько матчей играли здорово, но победа никак не приходила. Сегодня наконец-то смогли дотерпеть и довести матч до победы. Была неприятная серия, хорошо, что сумели прервать ее. Вторую игру проводили в новом сочетании. В прошлый раз забили и в этом матче получилось забить. Думаю, будем продолжать так играть. Приятно, у меня хорошие и опытные партнеры, с ними можно играть в хоккей. Пока, слава богу, получается. Будем стараться сохранить нашу игру, забивать все больше и больше», — цитирует пресс-служба КХЛ Яремчука.

«Витязь» прервал серию из шести поражений подряд. Команда идет на 8-мместе в Западной конференции КХЛ.