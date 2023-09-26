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Сегодня, 14:21

Яремчук рассказал, как в «Витязе» реагируют на слухи об отставке тренера Завьялова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Витязя» Александр Яремчук рассказал, как команда реагирует на информацию об отставке тренера Александра Завьялова и возможном приходе Дмитрия Рябыкина.

«Мы это все видим, естественно. Сам главный тренер говорит нам, что про «Витязь» что угодно могут писать. Такова жизнь, никуда не денешься. Пишут, что половину нужно выгонять. Как можно всех уволить? Нужно просто искать свою игру. Я не удивлен, что такие вещи пишут. Мы публичные личности, у нас такая работа. Нас так или иначе будут обсуждать. Пока мы проигрываем, то про нас, естественно, говорят в негативном ключе. Как только начнем выигрывать — мнение изменится, сразу все начнут нас хвалить. Все это переключается по щелчку. Сейчас такой период, когда нужно потерпеть и переломить серию. Тогда нас снова начнут любить», — приводит слова Яремчука Metaratings.ru.

После десяти матчей в регулярном чемпионате «Витязь» занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции с тремя очками. Следующий матч «Витязь» проведет на своем льду против «Торпедо». Встреча состоится 26 сентября в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/yaremchuk-rasskazal-kak-v-vityaze-reagiruyut-na-slukhi-ob-otstavke-trenera-zavyalova-288431/
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
Александр Завьялов
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