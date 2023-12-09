Лихачев — о тренере Аршавине на ФОНБЕТ Матче звезд: «Многие его знают, особенно по упаковке чипсов «Лейс»

Нападающий ярославского «Локомотива» и сборной дивизиона Тарасова Ярослав Лихачев в интервью «СЭ» рассказал о работе с тренерами-футболистами на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

— Что скажете об итогах первый конкурсов?

— Посмеялись, увидели много интересного. Хорошие конкурсы. Я бы хотел проявить себя в точности броска. Хотел еще в прошлом году, но и в этом был бы не против. Но не довелось.

— В тренерском штабе вам помогает бывший футболист — Роман Широков. Он уже дал вам наставления?

— Пока нет. Через час первая игра. Собрание еще будет.

— Что подумали, когда узнали, что тренерами на Матче звезд будут экс-футболисты?

— Это интересно. Из всех я больше всего знаю Мостового и Аршавина. Аршавина, думаю, многие знают, особенно по упаковке чипсов «Лейс».

— А я думал, что по покеру «Ливерпулю».

— Да, и это тоже.