Сегодня, 18:13
Нападающий ярославского «Локомотива» и сборной дивизиона Тарасова Ярослав Лихачев в интервью «СЭ» рассказал о работе с тренерами-футболистами на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.
— Что скажете об итогах первый конкурсов?
— Посмеялись, увидели много интересного. Хорошие конкурсы. Я бы хотел проявить себя в точности броска. Хотел еще в прошлом году, но и в этом был бы не против. Но не довелось.
— В тренерском штабе вам помогает бывший футболист — Роман Широков. Он уже дал вам наставления?
— Пока нет. Через час первая игра. Собрание еще будет.
— Что подумали, когда узнали, что тренерами на Матче звезд будут экс-футболисты?
— Это интересно. Из всех я больше всего знаю Мостового и Аршавина. Аршавина, думаю, многие знают, особенно по упаковке чипсов «Лейс».
— А я думал, что по покеру «Ливерпулю».
— Да, и это тоже.