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Сегодня, 09:57

Яровой рассказал, что изменилось в «Витязе» с приходом Рябыкина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Витязя» Станислав Яровой поделился впечатлениями после победы над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ.

«Насколько давила серия из пяти поражений? Конечно, это неприятно, но надо с этим справляться. Многие команды через это проходили. Рады, что наконец-то прервали эту серию. Впереди такой приятный выезд, будем готовиться, надо брать очки. Третий период дался очень тяжело, много позволяли им. Потеряли кураж, не скажу, что расслабились. Разберем ошибки, чтобы впредь играть цельно, в полную силу. Что изменилось с приходом Рябыкина в плане хоккея и психологии? Не скажу, что все перевернулось с ног на голову, точнее наоборот. Чувствуется совсем другая игра, обстановка и настрой. Поменялась система игры, требования и так далее. По силам ли команде побороться за плей-офф? Конечно, ведь в прошлом сезоне попали туда. Сейчас старт не удался, но еще есть время все исправить. Будем наверстывать, работать, все хотят туда попасть. Нет никаких мыслей, что все потеряно. Так что только вперед!» — приводит слова Ярового Metaratings.ru.

«Витязь» прервал серию из пяти поражений подряд, однако остается на последней строчке в таблице Западной конференции (20 очков в 29 встречах).

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-vityazya-yarovoi-rasskazal-chto-izmenilos-v-komande-s-prikhodom-ryabykina-304311/
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