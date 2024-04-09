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Сегодня, 11:11

Яруллин прокомментировал поражение «Трактора» в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина против «Локомотива»

Виктория Кравченко
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Защитник «Трактора» Альберт Яруллин отреагировал на поражение в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина против «Локомотива» (0:3).

«Не хватило голов, реализации, хладнокровия в завершающем действии, — говорит Яруллин. — В том числе в целом по серии. «Локомотив» — хорошая команда, они молодцы. Не нужно умалять заслуг соперника. На протяжении трех лет они почти неизменно играют одним составом, с одной системой, и действия уже отточены на подсознании. Поэтому с «Локомотивом» было очень сложно играть. Но мы должны к каждому сопернику находить ключи и взламывать оборону. Наша вина в этом, естественно, есть», — цитирует Яруллина «РБ Спорт».

Таким образом челябинская команда проиграла в серии со счетом 0-4.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-traktora-yarullin-problem-iz-za-posta-ne-by-lo-naoborot-yasnost-my-shleniya/
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
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