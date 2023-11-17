Яшкин: «Никто не любит проигрывать. Хорошо, что собрались сегодня и добились победы»

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал победу над «Динамо» (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Реализовали свои моменты. Да, их было не так много, но и такие матчи бывают. Были игры с «Ладой», где у нас был миллион моментов, а голы не забивали. Такие победы тоже ценятся. Давила ли серия из трех поражений подряд? Конечно. Никто не любит проигрывать. Хорошо, что собрались сегодня и добились победы.

Был ли сегодняшний матч особенным? Мы с ребятами собирались, обсуждали это. Как и в СКА, так и в «Динамо» осталось буквально пару человек, с которыми я играл. Безусловно, это приятно, возвращает воспоминания. Сложно сказать, что это очень серьезное противостояние", — цитирует «РБ Спорт» Яшкина.