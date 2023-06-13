Яшкин об игре с Радуловым в одной команде: «Медведи в одной берлоге? Два медведя лучше, чем один»

Лучший бомбардир и самый ценный игрок прошедшего сезона КХЛ Дмитрий Яшкин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о своем будущем партнере по «Ак Барсу» Александре Радулове.

— Общались уже с Зинэтулой Билялетдиновым?

— Встретились с ним пару дней назад и хорошо поговорили.

— Означает ли это, что он останется на посту главного тренера?

— Не могу ответить на этот вопрос. Встреча была непродолжительной, но мне очень понравилась. Зинэтула Хайдарович — могучая персона. Было бы очень интересно с ним поработать.

— Другая могучая персона «Ак Барса» — Александр Радулов. Уживутся ли с вашим приходом два медведя в одной берлоге?

— Мы давно знакомы. Пересекались в НХЛ, тренировались вместе во время предсезонки. Так что никаких проблем с ним быть не должно. На церемонии закрытия КХЛ Радулов втихую спрашивал меня про переход в «Ак Барс». Можно сказать, что приглашал в команду.

Медведи в одной берлоге? Два медведя лучше, чем один. Если будем выходить вместе, создадим много неприятностей соперникам. Саня — огромный мастер как с точки зрения индивидуального мастерства, так одновременно и сильный командный хоккеист. Жду момента, когда мы с ним сыграем.

Яшкин подписал трехлетний контракт с «Ак Барсом» 7 июня.