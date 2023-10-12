Яшкин рассказал о своем голе в матче «Ак Барса» с «Амуром»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал гол «Амуру (5:3) в матче регулярного ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

— Получилась неплохая игра, но мы чуть-чуть расслабились в конце, такого допускать нельзя. Надо задуматься об этом. В целом все ребята — молодцы, реализовали свои моменты, держали нить игры в своих руках.

— Расскажите о своем голе.

— Закатился, набрал скорость, может быть, это и помогло немного. Вадик [Вадим Шипачев] обыграл соперника, отдал мне, там все зависел, — цитирует Яшкина пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд и вышел на первое место на «Востоке», набрав 25 очков. «Амур» c 16 очками располагается на 9-м месте в Восточной конференции.