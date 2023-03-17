Юдин: «Выскочки типа «Торпедо» живут, как правило, один сезон»

Бывший защитник сборной России Александр Юдин прокомментировал итоги первых двух матчей второго раунда Кубка Гагарина.

«Серии полуфиналов конференций стартовали без сюрпризов. Фавориты одержали победы, но ни «Ак Барсу», ни СКА не было легко. Однако никто и не ожидал, что фаворитам на этой стадии будет просто играть. Тем, что «Адмирал» цеплялся до последнего, не удивлен. Правильно сказал Тамбиев, что команду подвели удаления. Но такой у нее стиль игры: мелкий фол, там где он возможен, приносит результат, мешает играть мастеровитым соперникам, как Радулов, Шипачев и другие. Что касается СКА, то не удивлен тяжелым стартом. На команду оказывается серьезное давление. Многие СМИ создают видимость, будто все болеют за «Торпедо». Однако это далеко не так. Конечно, «Торпедо» — явление для КХЛ, но, к сожалению, по большому счету их промежуточный успех — это лишь стечение обстоятельств. Сильные клубы создают династии, чемпионские традиции. А выскочки типа «Торпедо» живут, как правило, один сезон», — приводит «Чемпионат» слова Юдина.

В первых матчах второго раунда плей-офф КХЛ «Ак Барс» обыграл «Адмирал» (3:2), а СКА одержал победу над «Торпедо» (2:1).