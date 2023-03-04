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Сегодня, 14:29

Юдин подвел итоги вторых матчей Кубка Гагарина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок СКА, тренер Александр Юдин подвел итоги вторых матчей Кубка Гагарина.

«Все-таки вторые матчи показали, что результаты первого дня были скорее стечением обстоятельств. Кто-то, как СКА, потерял тонус из-за простоя, кто-то, как «Ак Барс», проспал начало, у кого-то, как у «Салавата», вылезли проблемы с реализацией. Сегодня все встало на свои места. Минску не помогла даже грубость — гости весь матч охотились на Яшкина, хулиганили, чуть не вывели из игры еще и Хайруллина, но преимущество СКА было слишком заметным. Главное — петербуржцы наладили оборону, таких провалов, как позавчера, у них не было. Видно, что тренеры плодотворно провели эти два дня. Похожим образом складывался матч в Казани, да и голкиперы «Адмирала» и «Витязя» показали, что они все же не железные. В целом же плей-офф начался как надо — много жесткости, интересных результатов, тренерских решений. Думаю, если фавориты заберут третьи игры, то в сериях многое будет ясно», — приводит слова Юдина «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5018673-a-yudin-o-matche-ska-dinamo-mn-gosti-ves-match-ohotilis-na-yashkina-huliganili.html
Хоккей
КХЛ
Александр Юдин
Кубок Гагарина
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