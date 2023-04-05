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Сегодня, 03:22

Юдин: «ЦСКА-то, оказывается, может не выдерживать силовую борьбу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Александр Юдин прокомментировал победу СКА над ЦСКА (2:1) во втором матче полуфинала Кубка Гагарина.

«Во втором матче подряд СКА пришлось отыгрываться, и снова хозяева смогли выйти вперед. На этот раз концовку они провели уверенно — после второго гола, скорее, петербуржцы могли забить еще, а не ЦСКА отыграться. Не будет же каждый раз везти с пустыми воротами, так что победа СКА по делу. ЦСКА-то, оказывается, может не выдерживать силовую борьбу. Все было, как я люблю: жесткие силовые, без фола — и гости в определенный момент поплыли, растерялись. ЦСКА еще попытался провокациями против Яшкина и других лидеров что-то поправить, но получилось у них мало. С таким настроением и стоит ехать в Москву — слабые места ЦСКА стали понятны, нужно давить туда, где у них проблемы», — цитирует «Чемпионат» Юдина.

СКА сравнял счет в серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ — 1-1. Третий матч пройдет в Москве 6 апреля, начало — в 19.30 (мск).

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5056933-a-yudin-cska-okazyvaetsya-mozhet-ne-vyderzhivat-silovuyu-borbu.html
Хоккей
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ХК ЦСКА (Москва)
Александр Юдин
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