Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:15

«Югра» и СКА обменялись нападающими

Telegram Дзен

Хоккейные команды СКА и «Югра» произвели обмен нападающими.

«Из Ханты-Мансийска в систему команды с берегов Невы переходит Матвей Кабуш, в обратную сторону проследует нападающий Александр Щербаков», — сообщила пресс-служба ханты-мансийского клуба в своем Telegram-канале.

За 24 игры в форме «мамонтов» Кабуш набрал 6 очков (5+1) при показателе полезности «-5».

20-летний Щербаков суммарно в системе СКА за разные молодежные команды провел 186 матчей, в которых забросил 28 шайб и отдал 41 передачу. Как сообщила пресс-служба клуба, в прошлом сезоне вместе со «СКА-1946» хоккеист стал обладателем Кубка Харламова.

СКА набрал 39 очков в 30 матчах и расположился на четвертом месте в турнирной таблице «Запада». «Югра» с 34 очками находится на 16-й строчке в общей таблице ВХЛ.

Хоккей
КХЛ
ВХЛ

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
Вратаря «Челмета» Щетилина сбил пьяный водитель в Челябинске
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»
Под Красноярском задержан подозреваемый в гибели девушки в загоне со свиньями
Сегодня
Вчера
Неделя