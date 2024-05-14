Юморист Гараев назвал плюсы от введения в КХЛ перекрестного плей-офф

Актер и юморист Айдар Гараев в интервью «СЭ» оценил введение перекрестного плей-офф в КХЛ с сезона-2023/24.

«Мне очень понравилась система перекрестного плей-офф в этом году. По мне, это именно то, что нужно. Будем честны: одни и те же пары в плей-офф поднадоели. Появился такой свежак! Во многом благодаря этому мы видим заполненные стадионы, такие просмотры и охваты. Людям интересно. Когда приезжает в Хабаровск, например, ЦСКА, представляете, какое это событие для жителей региона», — сказал Гараев «СЭ».

С сезона-2023/24 плей-офф КХЛ проходит в перекрестном формате. Первый раунд играется по классической схеме, а во втором пересекаются команды двух конференций.

Победителем Кубка Гагарина-2024 стал магнитогорский «Металлург», обыгравший «Локомотив» в финальной серии со счетом 4-0.