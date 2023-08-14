Юрист объяснила, почему ФХР и ЦСКА не могут игнорировать решение по делу Федотова

Юрист Анна Анцелиович заявила, что ФХР и ЦСКА обязаны соблюдать решения Международной федерации хоккея по делу голкипера Ивана Федотова.

«Членство ФХР в ИИХФ не было приостановлено. Да даже если бы оно было приостановлено... Ты обязан соблюдать наложенные дисциплинарные санкции, только если ты не окончательно исключен из организации. И в уставе ИИХФ, я уверена, написано о необходимости соблюдений всех решений Международной федерации. Так что неподчинение решению будет прямым конфликтом», — приводит «Газета.Ru» слова Анцелиович.

Ранее ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА, с которым хоккеист подписал в июле соглашение, запрет на международные трансферы сроком на сезон. Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца.

ЦСКА заявил, что не согласен с данным решением, считает его ангажированым и будет оспаривать его в международных инстанциях.