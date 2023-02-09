0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:01

Юрист рассказал, могут ли быть проблемы у болельщиков «Сибири» из-за скандирования реплики «Славься, «Сибирь» во время исполнения гимна России

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Юрист Константин Зиновьев рассказал, могут ли быть проблемы у болельщиков «Сибири» из-за скандирования реплики «Славься, «Сибирь» во время исполнения гимна России.

«Существует закон «О Государственном гимне Российской Федерации». В статье 9 прописано, что надругательство над гимном влечет административную ответственность. Но есть важный момент: по закону ответственность предусмотрена за нарушение порядка использования государственной символики, то есть если гимн включили для танца в неприличном месте. А здесь просто заменили одно слово, ни к каким противоправным действиям не призывают. Так что никаких проблем быть не должно», — приводит слова Зиновьева KP.RU.

7 февраля «СЭ» стало известно, что КХЛ попросила «Сибирь» пресечь скандирование «Славься, Сибирь» во время исполнения гимна России из-за жалоб на его осквернение.

Напомним, что во время государственного гимна страны болельщики клуба не первый год скандируют фразу «Славься, Сибирь» в момент исполнения строчки «славься, страна».

Источник: https://www.nsk.kp.ru/daily/27462/4718348/
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
2
Читайте также
«Он сам себя поставил в элиту». Малкин на пороге нового исторического достижения
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 12 391 человека
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Болельщик «Сибири» высказался о запрете фанатам скандировать «Славься, «Сибирь» во время исполнения гимна России