Юрист рассказал, могут ли быть проблемы у болельщиков «Сибири» из-за скандирования реплики «Славься, «Сибирь» во время исполнения гимна России

Юрист Константин Зиновьев рассказал, могут ли быть проблемы у болельщиков «Сибири» из-за скандирования реплики «Славься, «Сибирь» во время исполнения гимна России.

«Существует закон «О Государственном гимне Российской Федерации». В статье 9 прописано, что надругательство над гимном влечет административную ответственность. Но есть важный момент: по закону ответственность предусмотрена за нарушение порядка использования государственной символики, то есть если гимн включили для танца в неприличном месте. А здесь просто заменили одно слово, ни к каким противоправным действиям не призывают. Так что никаких проблем быть не должно», — приводит слова Зиновьева KP.RU.

7 февраля «СЭ» стало известно, что КХЛ попросила «Сибирь» пресечь скандирование «Славься, Сибирь» во время исполнения гимна России из-за жалоб на его осквернение.

Напомним, что во время государственного гимна страны болельщики клуба не первый год скандируют фразу «Славься, Сибирь» в момент исполнения строчки «славься, страна».