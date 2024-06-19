Новиков: «Перспектива у «Спартака» хорошая, есть проект новой арены»

Бывший вратарь «Спартака» Юрий Новиков оценил перспективы развития красно-белого клуба.

«На сегодня есть проект новой арены в Лужниках. Принято решение вместо старого и намоленного Дворца спорта построить новый спартаковский стадион. Говорят, добрые люди сделают все, чтобы «Спартак» при помощи города обрел новый дворец. Перспектива у клуба хорошая», — цитирует «РБ Спорт» Новикова.

В прошедшем сезоне «Спартак» под руководством Алексея Жамнова дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступили магнитогорскому «Металлургу» — 2-4.