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Сегодня, 05:24

Новиков: «Перспектива у «Спартака» хорошая, есть проект новой арены»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Юрий Новиков оценил перспективы развития красно-белого клуба.

«На сегодня есть проект новой арены в Лужниках. Принято решение вместо старого и намоленного Дворца спорта построить новый спартаковский стадион. Говорят, добрые люди сделают все, чтобы «Спартак» при помощи города обрел новый дворец. Перспектива у клуба хорошая», — цитирует «РБ Спорт» Новикова.

В прошедшем сезоне «Спартак» под руководством Алексея Жамнова дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступили магнитогорскому «Металлургу» — 2-4.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-perspektiva-u-spartaka-horoshaya-est-proekt-novoj-areny/
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Юрий Новиков
0
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