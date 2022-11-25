Юрий Новиков предложил награждать команды четырьмя очками за победу в матчах КХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о необходимости изменений в системе подсчета очков в матчах КХЛ.

«КХЛ может вернуться к трехочковой системе? Я в восторге. Совершенно очевидно, что сама система организации соревнований и их правила должны заставлять людей развиваться и двигаться к победе. Весь смысл спорта — в победе. Когда система не развивается, начинается стагнация и болото. Я давно уже говорил о том, что везде нужна реновация. Это важнейшее направление во всем. Мне кажется, нужно ужесточение правил, направленное на то, чтобы заставлять спортсменов биться за победу. Это нужно для того, чтобы зритель ходил, чтобы он знал, что увидит искренний хоккей во всей его красе.

Победа в основное время должна оцениваться лучше, чем в овертайме. И разница должна быть не в одно очко. Думаю, что за победу в основное время нужно давать 4 очка, а в дополнительное время — 2. Это нужно для того, чтобы заставить команды побеждать в основное время. Чтобы сделать прорыв, нам нужны свои действия. Плавание по течению ничего не даст. Четырехочковая система нужна для того, чтобы вернуть атакующий хоккей", — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Сейчас в КХЛ за любую победу в регулярном чемпионате начисляется 2 очка. В случае поражения в овертайме или в серии послематчевых бросков — 1 очко. Поражение в основное время — 0 очков.