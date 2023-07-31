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Сегодня, 19:35

Юрий Новиков: «Решение о строительстве катков было историческим»

Виталий Косик
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о развитии инфраструктуры в российском хоккее.

«При Стеблине приняли решение о строительстве катков. О нем сейчас все забыли, но оно было историческим. Ярославль, Челябинск, Магнитогорск... Наши руководители и бизнесмены поняли, что нужно развивать хоккей в других условиях. После этого к нам стали приезжать иностранные хоккеисты и тренеры. Представляю, какие социальные условия были у Кинэна в «Магнитке»

Я хорошо помню, как Хайретдинов, когда мы вместе работали в «Крыльях», сделал ремонт в раздевалке, после чего туда больше никто гвоздя не принес. Я тогда впервые увидел стол посередине, как в НХЛ. Раздевалки сейчас прекрасные. Ребята, которые играли в Америке, принесли нам эту культуру. Это положительный результат. А когда Федя Канарейкин пригласил меня в раздевалку «Атланта», я просто обалдел. Там кофемашина, сухофрукты, шкафчики… Я до этого в колхозе работал, а там…», - сказал Новиков «РБ Спорт». 

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
Юрий Новиков
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