Юрий Новиков: «Решение о строительстве катков было историческим»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о развитии инфраструктуры в российском хоккее.

«При Стеблине приняли решение о строительстве катков. О нем сейчас все забыли, но оно было историческим. Ярославль, Челябинск, Магнитогорск... Наши руководители и бизнесмены поняли, что нужно развивать хоккей в других условиях. После этого к нам стали приезжать иностранные хоккеисты и тренеры. Представляю, какие социальные условия были у Кинэна в «Магнитке»

Я хорошо помню, как Хайретдинов, когда мы вместе работали в «Крыльях», сделал ремонт в раздевалке, после чего туда больше никто гвоздя не принес. Я тогда впервые увидел стол посередине, как в НХЛ. Раздевалки сейчас прекрасные. Ребята, которые играли в Америке, принесли нам эту культуру. Это положительный результат. А когда Федя Канарейкин пригласил меня в раздевалку «Атланта», я просто обалдел. Там кофемашина, сухофрукты, шкафчики… Я до этого в колхозе работал, а там…», - сказал Новиков «РБ Спорт».