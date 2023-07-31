Юрий Новиков: «Мы должны приветствовать решение Менелла. Приезжайте, принимайте гражданство»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о решении американского защитника «Динамо» Бреннана Менелла о принятии российского гражданства.

«Человек вправе выбирать, но мы тогда должны по-другому смотреть на своих. Мы должны приветствовать решение Менелла. Мы живем в России, это наша страна. Любого человека, который хочет связать с ней свою судьбу, пусть и на время, надо приветствовать. Пришло время, когда он сам должен распоряжаться своей судьбой, но не вредить при этом своей стране. Мы приглашаем в Россию всех, кто хочет узнать нашу страну. Приезжайте, принимайте гражданство, будьте в нашей семье!» — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Менелл дебютировал за московское «Динамо» в сезоне-2022/23, набрав 24 очка в 44 матчах регулярного чемпионата. Также в КХЛ он выступал за минское «Динамо» — 38 очков в 47 матчах в сезоне-2020/21.