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Сегодня, 18:22

Новиков: «В «Сочи» работают неглупые люди, но вектора развития клуба еще не нашли»

Виталий Косик
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о положении «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ.

В текущем сезоне сочинская команда потерпела 20 поражений подряд, установив антирекорд лиги.

«Мы понимали, что «Сочи» сразу не выиграет Кубок Гагарина. Значит, у них было время для развития. Команда находится в хорошем месте, там все хорошо с обеспечением, да и люди неглупые работают. Но линию развития они не нашли. Любой нетоповый клуб может сделать очень многое для хоккея. Сколько у нас невостребованных игроков, ходящих с клюшками по улице, которых можно развивать? Понятно, что в «Сочи» нет своей школы, хотя у них договоры с другими школами. Но у них должна быть самая сильная скаутская команда, которая будет отслеживать игроков, невостребованных в топ-клубах», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице «Запада» регулярного чемпионата КХЛ, набрав 18 очков за 48 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-v-sochi-rabotayut-neglupy-e-lyudi-no-liniyu-razvitiya-kluba-tam-ne-nashli/
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Юрий Новиков
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