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Сегодня, 21:09

Юров назвал большим прогрессом игру вратаря «Металлурга» Смолина

Алина Савинова
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Нападающий «Металлурга» Даниил Юров оценил игру вратаря команды Александра Смолина.

«Нормально играет. Он оставляет нас в игре, дает шансы. В принципе, у него большой прогресс с начала сезона. Дай Бог, чтобы он так же продолжал прогрессировать», — цитирует Юрова Legalbet.

В субботу, 7 декабря, «Металлург» уступил московскому «Динамо» (2:3) в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ. Смолин в этой игре отразил 20 из 23 бросков по воротам.

21-летний вратарь в нынешнем сезоне провел за магнитогорскую команду 13 матчей, два из которых отстоял на ноль.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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