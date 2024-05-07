Юров назвал тройку игроков «Спартака» самыми сложными соперниками в Кубке Гагарина

Нападающий «Металлурга» Данила Юров назвал самых сложных оппонентов в минувшем сезоне плей-офф КХЛ.

«Могу выделить первую тройку «Спартака», в которой играли Голдобин, Морозов и Порядин. Мы часто выходили на лед друг против друга, было достаточно тяжело», — приводит слова Юрова Metaratings.

В Кубке Гагарина-2024 «Металлург» и «Спартак» встретились в четвертьфинале. «Сталевары» выиграли серию в шести матчах со счетом 4-2. В дальнейшем команда Андрея Разина стала обладателем трофея, одолев в финале ярославский «Локомотив» (4-0).